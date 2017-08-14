Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109537
ALTIN
145.377
DOLAR
3.5213
STERLİN
4.5703
EURO
4.1481
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

İki tonluk 'Kral' 30 bin liradan satışta

Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel yetiştirilen ve "Kral" adı verilen 2 tonluk kurbanlık, 30 bin liradan satışa çıkarıldı.

İki tonluk 'Kral' 30 bin liradan satışta

Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel yetiştirilen ve "Kral" adı verilen 2 tonluk kurbanlık, 30 bin liradan satışa çıkarıldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:45
60 Okunma
İki tonluk 'Kral' 30 bin liradan satışta

Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel olarak yetiştirilen ve "Kral" adı verilen 2 ton ağırlığındaki kurbanlık, 30 bin liradan satışa sunuldu.

İlçeye bağlı Çingiller köyünde besicilik yapan Tanju Kaleli tarafından yetiştirilen "simental" cinsi boğa, ağırlığıyla dikkati çekiyor. Büyük bir özenle bakılan ve "Kral" adı verilen boğanın ağırlığı Kurban Bayramı'na az bir süre kala 2 tona ulaştı.

Kaleli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır beslediği boğayı, Kurban Bayramı öncesi görücüye çıkardığını belirterek, "Kral"ın Çorum'daki en büyük ve en ağır kurbanlık olduğunu iddia etti. Özel besi yöntemleri uygulayarak yetiştirdiği boğanın fiyatını 30 bin lira olarak belirdiğini kaydeden Kaleli, hayvanı alacak kişiye bir tane de koç hediye edeceğini vurguladı.

Her yıl kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade eden Kaleli, "Ben 'Kral'ı 4-5 aylıkken aldım. Aldığım günden bu zamana kadar çok özel olarak ilgilendim. Çocuğum gibi baktım. Şu anda 2 ton ağırlığa ulaştı. Kral 3 senede toplam 150 düve verdi." dedi.

Gelecek yıl da Türkiye'nin en büyük kurbanlığını yetiştirmek istediğini anlatan Kaleli, "Yetiştirdiğim kurbanı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için kurban edeceğim. Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kötü olaylardan korumaktadır. Devletimiz onun sayesinde büyümektedir. Onun için kurban kesmek bizleri çok mutlu edecek. Bu vesileyle reisimizi de köyümüze davet ediyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
çorumSungurlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece saat 04.00'te çocuğuna okul bakıyormuş
Gece saat 04.00'te çocuğuna okul bakıyormuş
ATAK pilotu yarbay 'darbeyi bağrışmalar üzerine uyanınca' öğrenmiş
ATAK pilotu yarbay 'darbeyi bağrışmalar üzerine uyanınca' öğrenmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan kutlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan kutlaması
Şehit Eren Bülbül'ün adı okulunda yaşatılacak
Şehit Eren Bülbül'ün adı okulunda yaşatılacak
Sakarya merkezli 'ByLock' operasyonu
Sakarya merkezli 'ByLock' operasyonu
Bakımını yaptığı araçları kundaklayıp görüntüsünü çekmiş
Bakımını yaptığı araçları kundaklayıp görüntüsünü çekmiş
Dişli'nin çapraz sorgusu tamamlandı
Dişli'nin çapraz sorgusu tamamlandı
Büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı 18 liradan başlıyor
Büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı 18 liradan başlıyor
FETÖ üyelerinin 'inkar ve yalanlar' üzerine kurulu savunmaları
FETÖ üyelerinin 'inkar ve yalanlar' üzerine kurulu savunmaları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ