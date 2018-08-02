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İki teker üstünde İstanbul turu

İSPARK'ın 2009'da hayata geçirdiği İsbike projesinde İstanbul'da 144 kilometrelik akıllı bisiklet parkurunda 142 istasyon hizmet vermeye devam ediyor.

İki teker üstünde İstanbul turu

İSPARK'ın 2009'da hayata geçirdiği İsbike projesinde İstanbul'da 144 kilometrelik akıllı bisiklet parkurunda 142 istasyon hizmet vermeye devam ediyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:57
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İki teker üstünde İstanbul turu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu İSPARK, ulaşımın alternatifi olarak 2009'da hayata geçirdiği İsbike projesi kapsamında, İstanbul'da 144 kilometrelik akıllı bisiklet parkurunda 142 istasyon hizmet vermeye devam ediyor.

Kentin her iki yakasında da hizmet veren istasyonlardan bisiklet kiralayanlar spor yapmanın yanı sıra İstanbul'un en güzel sahil şeritlerinde gezme imkanı buluyor.

Kolayca bisiklet kiralanıyor

Akıllı Bisiklet Kiralama/Paylaşım Sistemi birçok kentte bisikletseverlere alternatif ulaşım aracı olarak hizmet veren, teknolojik veri tabanı ile desteklenen, aynı zamanda bisiklet taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırarak bir noktadan alınan bisikleti başka bir noktaya bırakabilme imkanı sunan, kentteki ulaşım ağına entegre olabilen sürdürülebilir paylaşım sistemi olarak tanımlanıyor.

Akıllı bisikletler, kredi kartı ve Google Play-App Store'da bulunan İSBİKE cep uygulamasının indirilmesiyle uygulama üzerinden abonelik sistemiyle kiralanabilirken, zamanla İstanbulkart'ın kişiselleştirme fonksiyonuyla sistemle tam entegrasyon sağlanmış olacak.

İstanbullular, geçen yıl Anadolu ve Avrupa Yakasında bulunan istasyonlardan yaklaşık 200 bin kez bisiklet kiralarken, Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet yollarını yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor.

İsbike Anadolu Yakası Bölge Sorumlusu Bekir Karlı, iki türlü kiralama seçenekleri olduğunu belirterek, "Bunlardan ilkinde doğrudan park alanlarında bulunan kiosklardan kiralama işlemleri. Kredi kartıyla kiralama işlemlerinde provizyon uygulanıyor. Her bisiklet için kredi kartınızın 50 liralık kısmına bloke konuluyor. Para çekilmiyor. Bisikleti kullanım saatine göre geri getirdiğiniz saat ücreti alınarak, geri kalan kısım 3 gün içinde iade ediliyor. Diğer abonelik şeklimizde de giriş ücretimiz 20 liradır. Eskisi gibi kart uygulamamızdan değil telefonlardaki mobil uygulamadan halledebiliyoruz. Sonrasında telefonlarımızdan tek kullanımlık şifre ile bisikletleri kiralayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni parkların ve bisikletlerin sayısının her geçen gün daha da arttığını dile getiren Karlı, yıllık abonelik hizmeti de verdiklerini kaydetti.

Karlı, yıllık abone olanların ilk 30 dakikalık bisiklet kullanımlarının ücretsiz olduğunu aktararak, mobil uygulama üzerinden istasyonlardaki bisiklet ile boş park alanı sayısı dahil bütün bilgilerin ve hizmetlerin alınabildiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiİSPARKİsbike
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