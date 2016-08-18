İki eski büyükelçiye gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı bulunan Tuncay Babalı ve Ali Fındık ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyetine getirildi.

Babalı ve Fındık, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine götürülecek.

Türkiye'nin eski Kanada Büyükelçisi Tuncay Babalı 17 Ağustos 2014'te, Türkiye'nin eski Kosta Rika Büyükelçisi Alı Fındık ise 11 Kasım 2015'te merkeze çekilmişti.

Büyükelçi Babalı, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından görevden alınmıştı. Fındık'ın da merkeze çekilmesinden bir süre sonra görevden alındığı öğrenildi.