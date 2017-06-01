İki DEAŞ'lı teröriste Rusça eylem talimatı

ANKARA - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının, Etimesgut ilçesi Yapracık bölgesinde terör örgütü DEAŞ üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili başlattığı soruşturmada, yeni bilgilere ulaşıldı.

DEAŞ üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hücre evinde bulunan cep telefonları ve bilgisayarlara yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ekiplerince geriye dönük çalışma yapıldı. Şüphelilerin cep telefonlarından Suriye'deki çatışma bölgelerinde olduğu değerlendirilen şahıslarla Rusça konuşarak iletişime geçtikleri ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin raporları doğrultusunda, öldürülen teröristlere eylem emrinin şifreli bir biçimde bu telefon görüşmelerinde verildiği değerlendiriliyor.

Şüphelilerin, Ankara'ya gelmeden önce çeşitli sivil toplum örgütlerinin etkinlik programlarını takip ettikleri ve bilgi toplamaya çalıştıklarını belirleyen savcılık, zanlıların kim ya da kimlerle irtibatlı olduklarını araştırıyor.

Ayrıca, teröristleri kiraladığı araçla Ankara'ya getiren Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov'un ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği ve örgütün Türkiye yapılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan hücre evinde öldürülen teröristlerin kimliklerinin tespiti için yapılan çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında Ebu Hüseyin Celilov ile 2 yabancı uyruklu kişinin de gözaltında olduğu belirtildi.