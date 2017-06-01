Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97249
ALTIN
143.825
DOLAR
3.5324
STERLIN
4.5354
EURO
3.9673
TÜBİTAK desteğiyle cilt lekelerini yok etti
TÜBİTAK desteğiyle cilt lekelerini yok...
Tansiyonunu ve kolesterolünü en çok kadınlar ölçtürüyor
Tansiyonunu ve kolesterolünü en çok...
Bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona giriyor
Bu hafta 4'ü yerli 8...
Ligde son hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Ligde son hafta maçlarının hakemleri...
Türkiye 25. sıraya geriledi
Türkiye 25. sıraya geriledi

İki DEAŞ'lı teröriste Rusça eylem talimatı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen DEAŞ üyesi 2 teröriste, Suriye'deki çatışma bölgelerinde olduğu değerlendirilen şahıslarca Rusça eylem talimatı verildiği ortaya çıktı.

İki DEAŞ'lı teröriste Rusça eylem talimatı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen DEAŞ üyesi 2 teröriste, Suriye'deki çatışma bölgelerinde olduğu değerlendirilen şahıslarca Rusça eylem talimatı verildiği ortaya çıktı.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:56
17 Okunma
İki DEAŞ'lı teröriste Rusça eylem talimatı

ANKARA - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının, Etimesgut ilçesi Yapracık bölgesinde terör örgütü DEAŞ üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili başlattığı soruşturmada, yeni bilgilere ulaşıldı.

DEAŞ üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hücre evinde bulunan cep telefonları ve bilgisayarlara yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ekiplerince geriye dönük çalışma yapıldı. Şüphelilerin cep telefonlarından Suriye'deki çatışma bölgelerinde olduğu değerlendirilen şahıslarla Rusça konuşarak iletişime geçtikleri ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin raporları doğrultusunda, öldürülen teröristlere eylem emrinin şifreli bir biçimde bu telefon görüşmelerinde verildiği değerlendiriliyor.

Şüphelilerin, Ankara'ya gelmeden önce çeşitli sivil toplum örgütlerinin etkinlik programlarını takip ettikleri ve bilgi toplamaya çalıştıklarını belirleyen savcılık, zanlıların kim ya da kimlerle irtibatlı olduklarını araştırıyor.

Ayrıca, teröristleri kiraladığı araçla Ankara'ya getiren Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov'un ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği ve örgütün Türkiye yapılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan hücre evinde öldürülen teröristlerin kimliklerinin tespiti için yapılan çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında Ebu Hüseyin Celilov ile 2 yabancı uyruklu kişinin de gözaltında olduğu belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2017 13:15
Anahtar Kelimeler:
Eylem TalimatıTeröristRusçaDeaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütleriyle ilgili liste değişikliği Resmi Gazete'de
Terör örgütleriyle ilgili liste değişikliği Resmi Gazete'de
Gençler yeteneklerini sanayi sektöründe katma değere dönüştürebilir
Gençler yeteneklerini sanayi sektöründe katma değere dönüştürebilir
Barbaros Şansal'a verilen ceza belli oldu
Barbaros Şansal'a verilen ceza belli oldu
Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırında bir terörist yakalandı
Suriye sınırında bir terörist yakalandı
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlığa bildirildi
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlığa bildirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ