IKBY Başkanı Barzani Türkiye'ye geliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

IKBY diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre Barzani, Avrupa ülkeleri ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelerek resmi temaslarda bulunacak.

Barzani ve beraberindeki heyetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde Türkiye-IKBY ilişkileri, Musul ve Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu ile terör örgütünün Sincar ve Irak'taki varlığı ele alınacak.

Türkiye, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığından rahatsız. IKBY Hükümet kaynakları daha önce terör örgütünün Musul'un Suriye sınırındaki stratejik Sincar ilçesinden çıkacağını duyurmuştu. Ancak PKK militanlarının Sincar'daki varlıkları devam ediyor.

Temaslarda ayrıca Başika Kampı'ndaki Türk askerinin varlığı, ekonomik ilişkiler ile karşılıklı ticaret ve petrol ihracatının da ele alınması bekleniyor.