İKB'den Türkiye'ye dayanışma teşekkürü

BM Güney-Güney İşbirliği Günü kutlamaları kapsamında, bankanın "teknik işbirliği" mekanizmasına ilişkin yayınının tanıtımı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuşan Salih Celasi, İKB'nin güney-güney iş birliğini desteklediğine ve teşvik ettiğine dikkati çekti.

"Teknik İşbirliği: Güney-Güney İşbirliği Yoluyla Kalkınma” başlıklı yayın hakkında bilgi veren Celasi, "Teknik iş birliği mekanizması, üçlü bir yapıya sahip bir program olup, bilgi, uzmanlık ve teknoloji hususlarında ihtiyaç duyan ülkeleri, söz konusu hususlarda öncü tecrübe ve birikimlere sahip ülkelerle irtibatlandırmakta, gerekli irtibatın/iş birliğinin tesis edilmesinde İslam Kalkınma Bankası katalizör rolü oynamaktadır.” diye konuştu.

İslam Kalkınma Bankasının, “kalkınma bankası” olmaktan “kalkınmacıların bankasına” dönüştüğünü, üye ülkelerin ekonomik ve sosyal refahını sağlamak için farklı paydaşları ve ortakları bir araya getirmekte aktif bir rol oynadığını anlatan Celasi, "İKB, tek Güney-Güney Çok Taraflı Kalkınma Bankası oldu." ifadesini kullandı.

TİKA ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin (SESRIC) de projenin iş birliği ortakları olarak katkı sunduğuna işaret eden Celasi, "Türkiye'ye, bizlere dayanışmanın yüce anlamını öğrettiği ve çoğu Suriyeli olan yaklaşık 4 milyon kişiyi ülkesinde ağırlayarak dünyaya umut aşıladığı için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Er de kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdi, "İKB ile iş birliği kapasitemizi artırmayı umuyoruz." dedi.

SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya da İKB'nin İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki ülkelerle büyük bir ortaklık potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, kurumlarının Güney-Güney İşbirliği inisiyatifinin parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.