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İkametgah belgesinde e-Devlet dönemi başladı

İkametgah belgesi artık nüfus müdürlüğü veya muhtarlığa gitmeden e-Devlet üzerinden alınabilecek.

İkametgah belgesinde e-Devlet dönemi başladı

İkametgah belgesi artık nüfus müdürlüğü veya muhtarlığa gitmeden e-Devlet üzerinden alınabilecek.

02 Mart 2017 Perşembe 14:56
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İkametgah belgesinde e-Devlet dönemi başladı

Vatandaşların en fazla talep ettiği belgeler arasında yer alan ikametgah evrakı artık e-Devlet üzerinden alınabilecek.

TÜRKSAT'tan yapılan yazılı açıklamada, ikametgah belgelerinin, nüfus müdürlüğüne veya muhtarlığa gitmeden turkiye.gov.tr adresinden temin edilmesine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" 24 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılarak, "Yönetmelik doğrultusunda, e-Devlet Kapısı'ndan alınan yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahip oldu." denildi.

İkametgah belgesinin üzerindeki barkodun e-Devlet Kapısı'ndan doğrulanabileceği belirtilen açıklamada, böylece belgelerin doğruluğu ve geçerliliğinin de garanti altına alınacağı, bürokratik iş ve işlemleri azaltan hizmetin 7 gün 24 saat işlem yapabilme kolaylığı sağlayacağı kaydedildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türksatİkametgah BelgesiE-DevletTurkiye.gov.tr
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