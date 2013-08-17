İhvan: Şiddete başvurmadık

KAHİRE - Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) yapılan yazılı açıklamada, Mısır resmi televizyonunda yayımlanan "teşkilatın" şiddet olaylarına başvurduğu yönündeki iddialara ilişkin, "İddialar barışçıl cuma göstericilerine yönelik uygulanan terörün ve vahşetin üzerini kapatmak amacıyla ortaya atılan yalanlardır. Ellerinde silahı bırakın taş bile olmayan göstericiler, caddelerde helikopterlerden ve binalardan açılan ateşle öldürüldü. Bunlar iftiracıların güvenilir olmadıklarının ve yalan söylediklerinin en açık delili. İhvan hakkında yalan söylemekten başka bir şey bulamıyorlar. Biz, siyasi sorunların demokratik kurallara bağlı kalarak çözüleceğine inanıyoruz. Mübarek döneminde bizden 50 bin kişi tutuklandı yine de şiddete başvurmadık." denildi.

Açıklamada, "Kanuni ve insani olarak kanın değerli olduğunu inanıyoruz. Yine yolsuzluk ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmanın haram olduğu inancını taşıyoruz. Ülkenin inşa edilmesi, ilerlemesi, kalkınması, özgürlüğü ve bağımsızlığı için çalışıyoruz " ifadeleri kullanıldı.