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İhtiyaç sahipleri 'Dost Eli' ile giyiniyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Dost Eli Giyim Mağazası" sayesinde ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında bulunuluyor.

İhtiyaç sahipleri 'Dost Eli' ile giyiniyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Dost Eli Giyim Mağazası" sayesinde ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında bulunuluyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:04
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İhtiyaç sahipleri 'Dost Eli' ile giyiniyor

Belediyeden yapılan açıklamada, uygulamanın 2014 yılında başladığı ve bu doğrultuda birçok ihtiyaç sahibinin giysi ihtiyacının karşılandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, mağaza aracılığıyla takım elbiseden gelinliğe kadar her türlü giysinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Bu projeyle toplumsal dayanışmayı ve yardımseverliği pekiştirmek istediklerini aktaran Eşkinat, "Vatandaşlarımız küçülen giysilerini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze getiriyor. Bize ulaşan tüm kıyafetler yıkanıp ütülendikten sonra Sosyal Yardım İşleri Mağazamızda sanki ilk sahibini bekliyor gibi dar gelirli vatandaşlarımıza veriliyor. Bu çalışmamız ile aslında vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyor, herkesin mutlu olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Eşkinat, şunları kaydetti:

"Mağazamızla ilgili tek bir sıkıntımız var, maalesef çok fazla kullanılmayacak boyutta eskimiş ya da hasar almış kıyafet de bizlere ulaşıyor. Vatandaşlarımızdan talebimiz kendilerine küçük gelen, herhangi bir yerinde sorun olmayan kıyafetleri bizlere göndermesi. Bu sayede dar gelirli vatandaşlarımız istedikleri kıyafetleri ücretsiz alarak yeni gibi giyebilir. Süleymanpaşa, sosyal belediyecilikle büyüyen mutlu bir aile. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç SahipleriDost Eli
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