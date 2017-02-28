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İhtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde temizlik hizmeti

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde temizlik hizmeti sunuyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde temizlik hizmeti

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde temizlik hizmeti sunuyor.

28 Şubat 2017 Salı 15:13
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İhtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde temizlik hizmeti

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde temizlik hizmeti sunuyor.

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla verdiği hizmetleri devam ettiriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Daire Başkanlığına bağlı ekipler, daha önceden belirlenmiş engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç kişilerin evlerinde detaylı temizlik yapıyor. Ekipler, yanlarında getirdikleri malzemelerle toz alıp, eşyaları temizliyor.

Berberler, kişisel temizliğini gerçekleştiremeyecek durumdaki yaşlı ve engellilerin saç ve sakal traşlarını yapıyor.

Cuma günleri camiye gidemeyen yaşlı ve engelliler de ekiplerce araçlarla camilere ulaştırılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman belediyenin halka kaliteli hizmet sunarak yaşam kalitelerini yükselteceğini belirtti.

Yaman, insan odaklı sosyal sorumluluk projeleriyle çalışma yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKhkMardin Büyükşehir BelediyesiIhtiyaç Sahibi VatandaşlarTemizlik Hizmeti
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