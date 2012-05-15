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İhsanoğlu'na 'El İdrisi' ödülü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İtalya'nın Palermo kentinde Akdeniz bölgesinin en önemli ödüllerinden El İdrisi ödülünü aldı.

İhsanoğlu'na 'El İdrisi' ödülü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İtalya'nın Palermo kentinde Akdeniz bölgesinin en önemli ödüllerinden El İdrisi ödülünü aldı.

15 Mayıs 2012 Salı 16:30
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İhsanoğlu'na 'El İdrisi' ödülü

Ödül, Akdeniz'in kuzey ve güney kıyılarında kültürler ve dinler arası konularda çalışma yapan isimlere veriliyor.

Genel Sekretere ödülü, Palermo'nun La Kalsa bölgesinde bulunan tarihi Abatellis sarayında düzenlenen törenle takdim edildi. Sicilya Bölgesi Başkanı Raffaele Lombardo'nun ev sahipliğinde yapılan törende, Akdeniz bölgesinden birçok ünlü bilimadamı ve sanatçı da hazır bulundu. 
Yapılan konuşmalarda ödülün İhsanoğlu'na, İİT Genel Sekreteri olarak Akdeniz havzasında ve daha geniş ölçekte İslam dünyası ile Batı arasındaki diyaloğu güçlendiren kültürel ve politik alanlarda yapmış olduğu olağanüstü çalışmaları vesilesiyle verildiği ifade edildi. 
Genel Sekreter İhsanoğlu, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, yıllardan beri yapmış olduğu çalışmaların böylesi bir ödülle taçlandırılmasının kendisi adına çok mutluluk verici olduğunu söyledi.
El İdrisi, 12. asırda Fas, Endülüs ve Sicilya'da yaşadı. Coğrafya ve harita bilimi üzerine çalışmalarda bulundu. Sicilya kralı 2. Roger'ın daveti üzerine gelip yaşadığı Sicilya'da yaptığı Akdeniz ve Dünya haritasıyla tarihe geçti. Devrinin gerçeğe en yakın haritaları olan bu çalışmalar Piri Reis'in meşhur Dünya haritasının da kaynaklarından biri oldu.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 08:30
Anahtar Kelimeler:
İhsanoğluna El İdrisi ödülü
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