İhsanoğlu'na 'El İdrisi' ödülü

Ödül, Akdeniz'in kuzey ve güney kıyılarında kültürler ve dinler arası konularda çalışma yapan isimlere veriliyor.



Genel Sekretere ödülü, Palermo'nun La Kalsa bölgesinde bulunan tarihi Abatellis sarayında düzenlenen törenle takdim edildi. Sicilya Bölgesi Başkanı Raffaele Lombardo'nun ev sahipliğinde yapılan törende, Akdeniz bölgesinden birçok ünlü bilimadamı ve sanatçı da hazır bulundu.

Yapılan konuşmalarda ödülün İhsanoğlu'na, İİT Genel Sekreteri olarak Akdeniz havzasında ve daha geniş ölçekte İslam dünyası ile Batı arasındaki diyaloğu güçlendiren kültürel ve politik alanlarda yapmış olduğu olağanüstü çalışmaları vesilesiyle verildiği ifade edildi.

Genel Sekreter İhsanoğlu, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, yıllardan beri yapmış olduğu çalışmaların böylesi bir ödülle taçlandırılmasının kendisi adına çok mutluluk verici olduğunu söyledi.

El İdrisi, 12. asırda Fas, Endülüs ve Sicilya'da yaşadı. Coğrafya ve harita bilimi üzerine çalışmalarda bulundu. Sicilya kralı 2. Roger'ın daveti üzerine gelip yaşadığı Sicilya'da yaptığı Akdeniz ve Dünya haritasıyla tarihe geçti. Devrinin gerçeğe en yakın haritaları olan bu çalışmalar Piri Reis'in meşhur Dünya haritasının da kaynaklarından biri oldu.