İhsanoğlu, İmam Malik'in kitabının yakılmasını kınadı

İİT'den yapılan açıklamada, İhsanoğlu'nun İmam Malik'in fıkıh kitabının yakılmasından duyduğu üzüntü dile getirilirken, Moritanya yetkililerine de bu hareketi yapanların cezalandırılması yönünde uyarıda bulunuldu.
AA
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İmam Malik İbni Anas'ın fıkıh kitabının Moritanya'da yıkılmasını kınadı.
İİT'den yapılan açıklamada, İhsanoğlu'nun İmam Malik'in fıkıh kitabının yakılmasından duyduğu üzüntü dile getirilirken, Moritanya yetkililerine de bu hareketi yapanların cezalandırılması yönünde uyarıda bulunuldu.
AA