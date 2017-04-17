İHRACAT ŞAMPİYONLARINA TET’TEN ÖDÜL

2016 YILI İHRACAT ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2016 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 14 Nisan tarihinde sahiplerini buldu. 2016 yılında yaklaşık 10,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde ihracat şampiyonluğunu göğüsleyen firmalara ödülleri takdim edildi.

Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği 2016 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 14 Nisan Cuma günü Ortaköy Four Seasons Hotel’de gerçekleştirildi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye geneli Elektrik Elektronik, Hizmet sektörü, Edebi Eser ve Televizyon Dizileri alanlarında en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.

Elektrik - Elektronik sektörünün ihracatı 10,2 milyar dolar

2016 yılında 10,2 milyar dolar olarak gerçekleşen Elektrik Elektronik Sektör ihracatı Türkiye ihracatında yüzde 7’nin üzerinde pay alıyor. Sektör, Türkiye’nin 2023 hedefine önemli katkı sağlıyor. Ödül töreninde sektör temsilcilerine teşekkürlerini sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “2016 yılında Birlik olarak sektörümüzün yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi için birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2014 yılında bünyemize katılan Hizmet Sektörlerimizin de ihracat potansiyelinin artırılması için yoğun çalışmalarda bulunduk. İhracatta Atılım Yılı ilan edilen 2017 yılının ülkemiz adına önemli gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Daha sonra söz alan TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi “Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017 yılında ihracatta sıçrama yapacağımız bir döneme gireceğiz. İnşallah, bu sıçrama sadece ihracatımızla da sınırlı kalmayacak" dedi.

Haber: Zafer Toprak