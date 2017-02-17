İhraç edilen polislere FETÖ operasyonu

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce açığa alınan polisler ile bazı polis eş ve çocuklarının yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah zanlıların evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 4 polis eşi ve çocuğu da yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, örgüt sempatizanlığı yaptıkları, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddia edildi.