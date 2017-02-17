Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88210
ALTIN
146.006
DOLAR
3.6663
STERLIN
4.5839
EURO
3.9022
Grip şubatta artış gösterdi
Grip şubatta artış gösterdi
Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 21...
Şehit ve gazi yakınları hacca kurasız gidecek
Şehit ve gazi yakınları hacca...
New York'ta fareden bulaşan hastalık endişeye yol açtı
New York'ta fareden bulaşan hastalık...
Bu hafta 3 film vizyona giriyor
Bu hafta 3 film vizyona...

İhraç edilen polislere FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen polisler ile eşleri ve çocuklarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İhraç edilen polislere FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen polisler ile eşleri ve çocuklarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

17 Şubat 2017 Cuma 12:08
2 Okunma
İhraç edilen polislere FETÖ operasyonu

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce açığa alınan polisler ile bazı polis eş ve çocuklarının yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah zanlıların evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 4 polis eşi ve çocuğu da yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, örgüt sempatizanlığı yaptıkları, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddia edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KırşehirFETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'2025'te dünya bize tabi olacak'
'2025'te dünya bize tabi olacak'
Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayı manipüle ettiği öne sürülen polis tutuklandı
Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayı manipüle ettiği öne sürülen polis tutuklandı
Akar ve Dunford İncirlik'te görüşecek
Akar ve Dunford İncirlik'te görüşecek
Antalya'da 2 akademisyen FETÖ'den tutuklandı
Antalya'da 2 akademisyen FETÖ'den tutuklandı
'Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması' jürisi belirlendi
'Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması' jürisi belirlendi
Göksu Deltası'ndaki yangın kendiliğinden söndü
Göksu Deltası'ndaki yangın kendiliğinden söndü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ