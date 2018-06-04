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İhraç edilen hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt'un aralarında olduğu bir grup Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

İhraç edilen hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt'un aralarında olduğu bir grup Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:39
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İhraç edilen hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yunanistan sınırından Fetullahçı Terör Örgüt (FETÖ) üyelerinin kaçırılacağı ihbarını alan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpsala ilçesinde sınıra yakın bir noktada iki otomobili durdurdu. Otomobillerde bulunan 9 kişinin yasa dışı yollardan FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörler olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, yaptıkları araştırma ve takip sonrası sınıra yakın noktada bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan kontrolde, "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt ile aralarında doktor, mühendis ve öğretmenlerin yer aldığı 11 kişi aileleriyle yakalandı. Kurt ile bazı şüphelilerin sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Yakalanan kişilerin yanında bulunan eşyalara ve yüklü miktarda dövize el konuldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden ifadesi tamamlanan Kurt, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç da yaklaşık bir ay önce İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2018 17:19
Anahtar Kelimeler:
FETÖFetullahçı Terör Örgüt
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