İhlas Holding'e Çinli şirketle birlikte Türkiye'de petrol arama hakkı

İhlas Holding AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, İhlas Holding AŞ ile Greatwall Drilling Company arasında TPAO'nun tespit ettiği sahalarda iş birliği sağlanması amacıyla sözleşme imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce 7 Kasım 2017 ve 27 Kasım 2017 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarında dünya genelinde sıvı gaz depolanması, kaya gazı ve petrolü üretimi, kömürden gaz elde edilmesi ve jeotermal enerji tesislerinin kurulması ve gaz depolaması faaliyetlerinde bulunan Çin Devlet Petrol Şirketi CNPC'nin iştiraki Greatwall Drilling Company ile Şirketimiz arasında Türk Petrolleri'nin tespit etmiş olduğu sahalarda kaya gazı ve petrol ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve uygun sahalarda taraflarca iş birliği sağlanması amacıyla iş birliği sözleşmesi imzalandığı bildirilmişti. Bu iş birliği kapsamında konsorsiyumumuz, 21,7 milyon dolar bedelle TPAO'nun Dadaş Formasyonu'nda yer alan Gözalan 1, Batı Bostanpınar 1 ve Yarımca 1 petrol ve kaya gazı kuyusu kazılması konusunda hak kazanmış olup, ana sözleşme imzalanması için davet edilmiştir."