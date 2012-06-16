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İHH'den Gazze’ye ofis

İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze'de daimi ofis açtı

İHH'den Gazze’ye ofis

İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze'de daimi ofis açtı

16 Haziran 2012 Cumartesi 09:28
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İHH'den Gazze’ye ofis

İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze'deki hizmetlerinin 4. yılında Gazze'de daimi ofis açtı.
İHH'nın Gazze'deki şube müdürü Muhammed Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu ofisi, Gazze halkına 'Filistin özgürleşinceye kadar daima sizinleyiz' mesajını vermek için açtık. Buradan hiç ayrılmayacağız'' dedi.
''Gazze hükümetinin kendilerine Rummal mahallesinde 260 metrekarelik bir alan verdiğini'' belirten Kaya, 'Bunun karşılığında sembolik bir kira ücreti talep etti'' dedi.
Gazze'deki ilk şubelerini 2009 yılı Şubat ayında açtıklarını belirten Kaya, Gazze'de yaklaşık 10 bin Filistinli yetim için, yılda maliyeti yarım milyon dolara ulaşan destekleme projeleri yürüttüklerini anlattı. Söz konusu projelerin 2 yıl önce bin yetim için başladığını, şu anda ilgilendikleri yetimlerin sayısının 10 bine yaklaştığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:
''Her yetime okullar başlamadan önce kırtasiye, bayramlarda ise kıyafet yardımının yanı sıra aylık 40 dolar burs veriyoruz. Yetimlere yapılan yardımlar Türk halkından geliyor. Türk halkı bu yetimlerin bakımını Peygamber Efendimizin 'Ben ve yetimin bakımını üstlenen, cennette beraberiz' sözüne istinaden yapmaya çalışıyor. Türkiye'deki sponsor ailelerin, üstlendikleri yetimleri yakından takip edecekleri özel bir internet sayfası var. Sayfadaki bilgiler her 6 ayda bir güncelleniyor.''
Bosna'daki Müslümanlara yardım etmek amacıyla 1992'de kurulan İHH İnsani Yardım Vakfı şu anda 120 ülkede yetimler için yardım programları, meslek edindirme projeleri ve Kuran eğitimi gibi birçok alanda eğitim ve insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

AA

Son Güncelleme: 16.06.2012 01:29
Anahtar Kelimeler:
GazzeİHHOfis
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