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İHH'dan Suriye'ye yardım

Suriye'ye gönderilmek üzere İHH tarafından hazırlanan ramazan kumanyalarını taşıyan 20 tırlık insani yardım konvoyu yola çıktı.

İHH'dan Suriye'ye yardım

Suriye'ye gönderilmek üzere İHH tarafından hazırlanan ramazan kumanyalarını taşıyan 20 tırlık insani yardım konvoyu yola çıktı.

20 Haziran 2015 Cumartesi 13:49
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İHH'dan Suriye'ye yardım
İSTANBUL 

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, "Burada ramazanı rahat geçiriyor olabilirsiniz, iftarda güzel sofralarınız olabilir, birbirinize güzel şeyler sunma yarışı içerisinde olabilirsiniz, en güzel yemekleri en sevdiğiniz insanlara ulaştırma gayreti içerisinde olabilirsiniz. Fakat Suriye'de aç ve sizin yardımlarınızı bekleyen insanların, kardeşlerimizin olduğunu unutmayın" dedi. 

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan ramazan kumanyalarını taşıyan 20 tırlık insani yadım konvoyu, Kazlıçeşme Meydanı'ndan yola çıktı. 

Yıldırım, tırların hareketinden önce burada yaptığı konuşmada, Suriye'de savaş nedeniyle yaşanan acıların ve ortaya çıkan tablonun tarif edilemeyeceğini aktardı.

Suriye'de yaşanılan insanlık ayıbını bütün dünyanın seyrettiğini belirten Yıldırım, "Savaşların en yoğun yaşandığı yer ise Suriye. Bütün dünya gözlerini kapatmış ve yapılan zulme sessiz kalmış. Sırpların Boşnaklara yaptığının çok daha fazlasını, İsrail'in Filistin'e yaptığı işkencelerden çok daha fazlasını, Esed rejimi ve mensupları şu an oradaki insanlara yapıyor. Bunları kimse inkar edemez şahitleri var. Amerika'nın, İran'ın, Suudi Arabistan'ın ve daha birçok ülkenin oyunu içerisinde, o bombaların altında kalan masum kadınlar ile çocukların tek bir dostu var o da Türkiye" ifadelerini kullandı. 

Yıldırım, Suriye'deki yetim çocuklara, kadınlara ve Türkiye'deki sığınmacılara sürekli yardım ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Suriye'ye bugüne kadar 4 bin 825 tır gönderildiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan kumanyalar bugün 20 tır olarak yola çıktı. Zekat, fitre ve ramazan yardımlarından oluşan kumanyaların bir parçasını bugün gönderiyoruz. Suriye'de yaşanan dramın arkasında 2 milyondan fazla yetim kaldı. Yetimlerin çoğu korumasız halde. Bugüne kadar 4 bin 825 tır gönderdik ve bu yılın sonun kadar bin tırlık yardım kampanyasını daha başlattık. Bu kampanyayı da gerçekleştirirsek Suriye halkına karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz. 20 tırı buradan yolcu ederken, insanlarımıza bir mesaj vermek isterim. Burada ramazanı rahat geçiriyor olabilirsiniz, iftarda güzel sofralarınız olabilir, birbirinize güzel şeyler sunma yarışı içerisinde olabilirsiniz, en güzel yemekleri en sevdiğiniz insanlara ulaştırma gayreti içerisinde olabilirsiniz. Fakat Suriye'de aç ve sizin yardımlarınızı bekleyen insanların, kardeşlerimizin olduğunu unutmayın. Şunu unutmayın savaş çok kötü. Allah kimseye vermesin."

Bülent Yıldırım,  "koalisyon güçlerinin bombalaması sonucu" Tel Abyad bölgesinden birçok mültecinin Türkiye'ye gelmek zorunda kaldığını anlatarak, "Tel Abyad bölgesinden koalisyon güçlerinin bombaladığı, Esed güçleri değil. IŞİD falan da değil. Orada geleceğe yönelik kurgulanmak istenen yeni oluşumların Suriye'yi bölme adımlarının bir parçasını attı. Daha doğrusu Suriye'yi dörde bölüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.  

Konuşmanın ardından "Kardeşçe Paylaşım, Vakit Ramazan" pankartlarının asıldığı tırlar konvoy halinde yola çıktı.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2015 12:52
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - İHHdan Suriyeye Yardım
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