İHH on binlerce yetime sahip çıkıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), geçen yıl hayırseverlerin desteğiyle 16 bin yetimin daha aylık bakımını üstlenerek, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 54 ülkede 88 bin 976 yetime hamilik yapmaya devam ediyor.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf, büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya ve üniversite eğitimlerini tamamlayıncaya kadar yetimlere daima destek olmak, barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen yıl çeşitli çalışmalar yürüten İHH, 16 bin 279 yetimin daha bakımını üstlendi ve toplam 88 bin 976 yetime hamilik yapmaya başladı.

11 ülkede 32 yetimhane

Geçen yıl 4 yetimhane daha açarak 11 ülkede 32 yetimhaneyi faaliyete sokan İHH, bu kapsamda da 2 bin 350 çocuğu yetimhanelerinde misafir etti. Vakıf, Yetim Dayanışma Günleri kapsamında ise 45 ülkede 636 proje gerçekleştirildi ve binlerce yetimin hayata yeniden tutunması sağlandı.

Bu eğitim-öğretim döneminde yetim çalışmaları kapsamında, "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar" projesine de devam edildi. Bu kapsamda da 9 bin 831 okul, toplamda 24 bin 196 yetimi Yetim Sponsorluk Sistemi ile destekledi. Proje çerçevesinde yaklaşık 1 milyon öğrenci gönüllülük esasıyla çalışmalara katıldı.

Yetimköy açılıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde inşası devam eden ve 900'ü aşkın Suriyeli yetime ev sahipliği yapacak Katar RAF&İHH Çocuk Yaşam Merkezinin açılışının da bu yıl içerisinde yapılması planlanıyor.

Merkez tamamlandığında, büyük yıkımlar yaşatan savaşın yetim bıraktığı çocuklar için kurulan dünyanın en büyük çocuk yaşam merkezi olacak.

Dört yetimhane hizmete girecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, Yetim Dayanışma Günleri'nde 4 yetimhaneyi daha yetimlerin hizmetine sunacaklarını belirtti.

Yılmaz, ilk kez 2011'de gerçekleştirdikleri ve geçen bahar döneminde 6'ncısı icra edilen dayanışma günleri ile 36 ülkede 168 bin 407 yetime ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

Yılmaz ayrıca dayanışma günleri kapsamında Hatice'tül Kübra Yetimhanesi (Moro), Konya Akıncılar Yetimhanesi (Moro), İyilikhane Yetimhanesi (Bangladeş), Katar RAF& İHH Çocuk Yaşam Merkezi'nin (Türkiye) açılacağını kaydetti.