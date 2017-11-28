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İHH'nın Suriye'ye yardımı 820 milyon liraya ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, savaşın başlangıcından bu yana Suriyeli mültecilere 820 milyon 82 bin 233 lira değerinde yardım ulaştırdı.

İHH'nın Suriye'ye yardımı 820 milyon liraya ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, savaşın başlangıcından bu yana Suriyeli mültecilere 820 milyon 82 bin 233 lira değerinde yardım ulaştırdı.

28 Kasım 2017 Salı 12:33
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İHH'nın Suriye'ye yardımı 820 milyon liraya ulaştı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye’de savaşın başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren vakıf, mazlumların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. 

Bu kapsamda İHH, savaşın başladığı Mart 2011 tarihinden Temmuz 2017 yılına kadar 12 bin tırlık insani yardımın yanında Suriyeli mültecilere 820 milyon 82 bin 233 TL değerinde yardım gönderdi. Yardımlar; acil temel ihtiyaç, barınma, sağlık, eğitim, yetim ve insani diplomasi alanlarında gerçekleştirildi.

6 konteyner kent ve 25 çadır kent kuruldu

İHH’nın bölgedeki çalışmalarının özeti ise şu şekilde:

"Mart 2011 ile Temmuz 2017 arasında 12 bin tırlık insani yardım ulaştırıldı. Suriye'deki çalışmalarımız 9 koordinasyon merkeziyle devam ediyor. 50 binden fazla insanın yaşadığı 6 konteyner kent ve 25 çadır kent kuruldu. Reyhanlı'da 990 yetimin yeni evi olması için büyük bir çocuk yaşam merkezi inşa edildi. 2 binden fazla esir ve yaralının serbest bırakılması sağlandı. Bir üniversite ve 29 okul açıldı, 160 binden fazla öğrencinin eğitim ihtiyaçları karşılandı. 683 ambulans ve 25 tır ilaç gönderildi. Sakat kalanlar için 3 protez merkezi kuruldu. 36 su kuyusu, 16 su deposu açıldı. Halen günde 750 bin ekmek üretiliyor, 60 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Her ay 10 binden fazla yetim çocuğa yardım yapılıyor. Kurulan 11 yetim evinde 2 binden fazla yetim kalıyor."

Açıklamada, Suriye'deki çalışmalara destek olmak için bütün operatörlerden SURİYE yazıp 3072'ye kısa mesaj atarak 5 liralık bağışta bulunabileceği, ayrıca İHH’nın banka hesaplarına “SURİYE” açıklaması ile birlikte bağış yaparak vakfın bölgedeki çalışmalarına katkı sağlanabileceği de belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İnsan Hak Ve HürriyetleriİHHYardım
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