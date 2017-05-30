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İHH'den Suriyeli ailelere ekmek yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay, Kilis ve Suriye'deki fırınlarından günde yaklaşık 1 milyon kişiye ramazan ekmeği ulaştırıyor.

İHH'den Suriyeli ailelere ekmek yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay, Kilis ve Suriye'deki fırınlarından günde yaklaşık 1 milyon kişiye ramazan ekmeği ulaştırıyor.

30 Mayıs 2017 Salı 16:27
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İHH'den Suriyeli ailelere ekmek yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayında Hatay, Kilis ve Suriye'deki fırınlarında üretilen ekmekleri Suriyelilere ulaştırıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Hatay, Kilis ve Suriye'deki fırınlarda üretilen ekmeklerin savaş mağduru ailelerin sofralarına ulaştırıldığını söyledi.

Ramazanın gelmesiyle ekmek üretimini artırdıklarını belirten Tosun, "İHH'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezi, Kilis lojistik merkezi ve Suriye'nin farklı noktalarında kurulan fırınlarından üretilen ekmekler günde yaklaşık 1 milyon Suriyelinin sofralarına ulaştırılıyor." dedi.

Tosun, ekmeklerin Suriyeli ailelerin damak tatlarına göre üretildiğini aktararak "Ekmekler, Suriye'nin İdlib, Humus, Hama ve Halep kırsalları başta olmak üzere Türkiye sınırına yakın kamplarda da dağıtılıyor. En temel yaşam malzemesi olan ekmeklerin ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor günler yaşayan Suriye halkının önemli bir ihtiyacını gideriyor." diye konuştu.

Hatay ve Kilis'teki fırınların haftanın 6 günü çalıştığını ifade eden Tosun, "Suriye içindeki un desteği sağladığımız fırınlarımız da ekmek üretimine katkı sağlıyorlar. Ramazan boyunca 30 milyona yakın ekmeği Suriyeli ailelere ulaştırmış olacağız. Poşetlenen ekmeklerimiz bir hafta bozulmadan kalıyor. Mazlum Suriye halkına desteklerini sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
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