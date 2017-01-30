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İHH'dan Asya'ya 9 kalıcı eser

İHH, Kalıcı Eser Projeleri kapsamında Güney Asya'da cami, yetimhane ve kültür merkezinden oluşan 9 eseri bölge halkının hizmetine sundu.

İHH'dan Asya'ya 9 kalıcı eser

İHH, Kalıcı Eser Projeleri kapsamında Güney Asya'da cami, yetimhane ve kültür merkezinden oluşan 9 eseri bölge halkının hizmetine sundu.

30 Ocak 2017 Pazartesi 11:21
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İHH'dan Asya'ya 9 kalıcı eser

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), geçen yıl, Bangladeş, Endonezya, Nepal ve Patani'de, aralarında camiyetimhane ve kültür merkezinin de bulunduğu 9 kalıcı eseri bölge halkına kazandırdı.

İHH'dan yapılan açıklamada, vakfın Kalıcı Eser Projeleri kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği, bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle geçen yıl Güney Asya'da cami, yetimhane ve kültür merkezinden oluşan 9 kalıcı eserin Müslümanların hizmetine sunulduğu belirtildi.

Bangladeş'te üç yetimhane ve iki cami, Endonezya'da iki cami, Nepal'de bir kültür merkezi ve Patani'de de bir yetimhanenin hizmete açıldığı aktarılan açıklamada, İHH Güney Asya Koordinatörü Münevver Hüseyin'in şu açıklamasına yer verildi:

"Yardım dağıtımlarının yanı sıra bölge Müslümanlarının uzun süre istifade edebilecekleri kalıcı eserlere ihtiyaçları var. Bizler de bölgeye gittiğimiz zaman en çok talep edilen projeler, kalıcı eserler oluyor. Bu nedenle özellikle Güney Asya'da yetimhane, okul, cami ve kültür merkezi gibi projelerle insanların mağduriyetlerini gidermeye gayret ediyoruz."

Açıklamada, Asya'da 16 ülkede, ramazan, kurban, acil yardım, gıda, barınma, eğitim, temizlik ve dini-kültürel faaliyetler kapsamında 939 bin 754 kişiye yardımların ulaştırıldığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İHHGüney Asyaİnsan Hak Ve Hürriyetleri İnsani Yardım VakfıBangladeşEndonezyaNepal
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