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İHH'dan Arakanlı Müslümanlara yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından, acil yardım faaliyetleri kapsamında bu ay, 18 bin 500 Arakanlıya gıda yardımı ulaştırıldığı belirtildi.

İHH'dan Arakanlı Müslümanlara yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından, acil yardım faaliyetleri kapsamında bu ay, 18 bin 500 Arakanlıya gıda yardımı ulaştırıldığı belirtildi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:34
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İHH'dan Arakanlı Müslümanlara yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, acil yardım faaliyetleri kapsamında bu ay, 18 bin 500 Arakanlıya gıda yardımı ulaştırıldığı belirtildi.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, vakfın acil yardım faaliyetleri çerçevesinde, dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımlarının sürdürüldüğü aktarıldı.

Hayırseverlerin destekleriyle şubat ayında, 18 bin 500 kişiye gıda yardımında bulunulduğu vurgulanan açıklamada, pirinç, yağ, fasulye, tuz ve baharatlardan oluşan temel ihtiyaç malzemelerinin gönderilmesine devam edileceği dile getirildi.

İHH Güney Asya Masası’ndan Mücahit Demir, geçen yıl Arakan’da başlayan askeri şiddet ve baskılar nedeniyle yaklaşık 100 bin insanın yerinden edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"75 binden fazla insan Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde bulunan ve dünyanın en kötü kampı olarak bilinen Kutupalong Kampı ve çevre bölgelerine yerleşmek zorunda kaldı. Yakılan köyler ve baskılar neticesinde yaklaşık 30 bin insan, Arakan içinde yerlerini değiştirmek zorunda kaldı. O tarihten bu yana yüzbinlerce Arakanlı kardeşimiz yardıma muhtaç hale geldi. İHH olarak, özellikle acil yardım kapsamında başlattığımız gıda ve temel ihtiyaçlar dağıtımlarını önemsiyoruz. Hayırseverlerin destekleri ile bölgedeki çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
İHHİnsan Hak Ve Hürriyetleri
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