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İHH'dan Afrin'e insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afrin ve köylerinde yaşayan halka insani yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH'dan Afrin'e insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afrin ve köylerinde yaşayan halka insani yardım malzemesi ulaştırdı.

21 Mart 2018 Çarşamba 15:59
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İHH'dan Afrin'e insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ve köylerinde yaşayanlara insani yardım malzemesi gönderdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'in tüm bölgelerine ilk günden bu yana insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Yardımlar Reyhanlı ve Kilis'te bulunan koordinasyon merkezlerinden gönderildi.

Vakıf, Afrin'e 5 bin 292 gıda kolisi, 240 bin Suriye ekmeği, 10 ton taze meyve, 6 bin paket temiz içme suyu, 2 bin 500 et konservesi, 500 hijyen kiti, 500 aile için battaniye, sünger ve yastık ulaştırdı.

Yardımlar arasında günlük 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip mobil aş evi de bulunuyor.

Suriye krizinin başladığı ilk günden bu yana tüm bölgeye yaklaşık 15 bin tır insani yardım malzemesi ulaştıran İHH, sınır boyunca 9 koordinasyon merkezinde 843 personel ve gönüllü çalışanla hizmet veriyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, terörden arındırılan ve diğer bölgelere insani yardım malzemesi ulaştırmaya aralıksız devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
İnsan Hak Ve HürriyetleriİHHAfrin
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