İHH'dan 65 bin yetime bayramlık

İSTANBUL

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamada, dünya üzerinde savaş ve doğal afetler ve yoksullukla sarsılan coğrafyaların çocuklarının, zorlu hayat koşulları içerisinde Türkiyeli hayırseverlerin destekleriyle hayatlarında olumlu değişiklikler yaşadıkları kaydedildi.

Destek verilen yetim çocuklara bayrama mutlu girmeleri amacıyla bayramlık kıyafetler verildiği anlatılan açıklamada, vakfın, dünyada 90 bine yakın yetimi sürekli destek kapsamına aldığı hatırlatıldı.

İHH'nın, şimdi de başta Türkiye ve Suriye olmak üzere dünyanın 36 ülkesinde 65 bin yetim çocuğa bayramlık sevinci yaşatacağı belirtilen açıklamada, bayramlık projesinin Afganistan, Suriye, Keşmir, Filipinler/Moro, Myanmar, Arakan, Bosna-Hersek, Endonezya/Açe, Tayland/Patani, Ruanda, Yemen, Sudan, Sri Lanka, Hindistan, Irak, Etiyopya, Eritre ve Preşova'nın da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, Türkiye'nin 81 ilinde 30 bine yakın yetimi bayramlık yardımları ile mutlu edeceklerini aktardı.