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İHH 18 yılda 6 bin 747 su kuyusunu hizmete açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 18 yıldır sürdürdüğü "Su Kuyusu" projesi kapsamında temiz su kıtlığı çeken 36 ülkede hizmete açtığı 6 bin 747 su kuyusuyla günde 3 milyon 373 bin kişinin su ihtiyacı karşılanıyor.

İHH 18 yılda 6 bin 747 su kuyusunu hizmete açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 18 yıldır sürdürdüğü "Su Kuyusu" projesi kapsamında temiz su kıtlığı çeken 36 ülkede hizmete açtığı 6 bin 747 su kuyusuyla günde 3 milyon 373 bin kişinin su ihtiyacı karşılanıyor.

22 Mart 2018 Perşembe 13:20
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İHH 18 yılda 6 bin 747 su kuyusunu hizmete açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 18 yıldır sürdürdüğü "Su Kuyusu" projesi kapsamında bugüne kadar 36 ülkede 6 bin 747 su kuyusu açtı.

İHH'nın 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, İHH İnsani Yardım Vakfı, dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor.

2000 yılından bu yana su kuyusu açma çalışmalarına devam eden vakıf, bu kapsamda Afrika, Asya ve Ortadoğu gibi ihtiyaç duyulan bölgelerde açtığı su kuyularıyla, günde 3 milyon 373 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşılıyor.

Yaşamın devamlılığı için en önemli kaynak olan suya dünyada her 10 kişiden biri hala erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ederken, milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyada kitlesel hastalıklar giderek artıyor.

Açılan su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını sağlamakla birlikte, özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanları için geçim kaynağı oluyor. Susuzluk ve kıtlığın önlenmesinde önemli bir faktör olan su kuyuları ile bölgelerde gönüller fethediliyor ve bölge halkı ile bağışçılar arasında gönül bağı kuruluyor.

Bağışçılar, su kuyularına diledikleri isimleri verebiliyor. Bu isimler arasında vefat eden anne baba isimlerinin yanı sıra şehit isimleri de dikkati çekiyor. Son dönemde açılan su kuyularının isimleri arasında 15 Temmuz şehitleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ve diğer önemli kişilerin adları bulunuyor.

Afrika, Asya ve Ortadoğu'daki 36 ülkeye su kuyusu açıldı

İHH, 18 yıldır sürdürdüğü "Su Kuyusu" projesi kapsamında bugüne kadar 36 ülkede 6 bin 747 su kuyusu açtı.

Vakfın su kuyusu açtığı ülkeler ise şöyle:

"Afrika'da Etiyopya, Somali, Burkina Faso, Nijer, Cibuti, Çad, Kamerun, Sudan, Sierra Leone, Gine, Senegal, Kenya, Tanzanya, Uganya, Ruanda, Burundi, Zimbabve, Güney Afrika, Mali ve Gana, Asya'da Hindistan, Bangladeş, Afganistan, Moğolistan, Pakistan, Endonezya (Açe), Keşmir, Myanmar, Kamboçya, Sri Lanka, Tayland (Patani) ve Kırgızistan, Ortadoğu'da ise Filistin (Gazze), Irak, Lübnan ve Suriye."

Hayırseverler, su kuyularına destek olmak için bütün operatörlerden SU KUYUSU yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL, 4072’ye göndererek 16 TL bağışta bulunabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İnsan Hak Ve HürriyetleriİHHSu Kuyusu
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