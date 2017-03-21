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İhbarlar 338 teröristi yakalattı

"Alo 140 Terör İhbar Hattı"na kurulduğu günden bu yana yapılan ihbarlar sonucu 42'si "arananlar listesi"nde olmak üzere 305 terörist etkisiz hale getirildi, 33 terör örgütü üyesi sağ yakalandı.

İhbarlar 338 teröristi yakalattı

"Alo 140 Terör İhbar Hattı"na kurulduğu günden bu yana yapılan ihbarlar sonucu 42'si "arananlar listesi"nde olmak üzere 305 terörist etkisiz hale getirildi, 33 terör örgütü üyesi sağ yakalandı.

21 Mart 2017 Salı 12:11
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İhbarlar 338 teröristi yakalattı

ANKARA -  "Alo 140 Terör İhbar Hattı"nın hizmete açıldığı Ekim 2015'ten itibaren gelen ihbarlar sayesinde 42'si "arananlar listesi"nde olmak üzere 305 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 33 terörist ise sağ yakalandı.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle yurt içi ve dışında devam eden mücadelede en büyük destek, operasyonların sürdüğü bölgelerde yaşayan vatandaşlardan geldi.

Güvenlik güçlerince kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele kapsamında 30 Ekim 2015 tarihinde açılan "Alo 140 Terör İhbar Hattı"na ülke genelinden bugüne kadar 612 bin 185 çağrı geldi.

Değerlendirilen ihbarlar sonucunda 305 terörist etkisiz hale getirilirken, 33 terör örgütü üyesi ise yakalandı.

Kırmızı listeden 1, mavi listeden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensupları arasında, "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesinde yayımlanan kırmızı listeden 1, mavi listeden 2, yeşil listeden 6, turuncu listeden 4 ve gri listeden 29 olmak üzere 42 terörist yer aldı.

Yakalanan teröristler arasında ise mavi listeden 4, gri listeden 8 olmak üzere 12 terör örgütü üyesi bulunuyor.

Örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yardımcı olan vatandaşlara Ödül Komisyonunca para ödülü verilmesi uygun görüldü.

Öte yandan, teröristlerin yakalanması amacıyla 28 Ekim 2015'te kurulan "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesi, 1 milyon 178 bin 162 ziyaretçi tarafından 8 milyon 634 bin 933 kez görüntülendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IhbarTeröristAlo 140 Terör İhbar Hattı
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