IĞDIRLILAR DERNEĞİ FEDARASYON YOLUNDA

İş, sanat, siyaset, basın, hukuk, sağlık sektöründen birçok Iğdırlının bir araya gelmesiyle kurulan Iğdırlılar Derneği, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Iğdırlıların sesi,kulağı,dili olmaya devam ediyor.

Bir Belediye başkanı gibi gecesini gündüzüne katarak çalışan Iğdırlılar Derneği Başkanı Öztürk Altuntaş,şimdi de Iğdırlılar Federasyonunu kurmak için harekete geçti.7 ayrı Derneği bir araya getirip federasyon çalışmasını başlattıklarını belirten başkan Öztürk, ‘Bir birinden deneyimli,tecürbeli,mevki sahibi arkadaşlarımızla kurduğumuz bu dernek kısa sürede büyük başarılara imza attı. Tek hedefimiz Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Iğdırlılara hizmet etmektir’dedi.

Haber : Habib BABAR