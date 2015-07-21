Iğdır'da askere taciz ateşi

IĞDIR - Iğdır'da güvenlik önlemi alan askerlere bölücü terör örgütü üyelerince taciz ateşi açıldı.
Alınan bilgiye göre, Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında bulunan Pamuk Geçidi'nde güvenlik önlemi alan askerlere, PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateşe anında karşılık verildi.
Yaklaşık yarım saat süren çatışma sırasında Iğdır'ın Suveren köyü ile Doğubayazıt'ın Karabulak köyünde ulaşım trafiğe kapatıldı.
Teröristlerin geri çekilmesiyle çatışmanın son bulmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı.
Bölgede askerler yoğun güvenlik önlemleri aldı.
AA
Son Güncelleme: 21.07.2015 07:23