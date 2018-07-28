Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
TİGEM limon satacak
TİGEM limon satacak
Kandil'e hava harekatı
Kandil'e hava harekatı
Mali'de çatışma: 17 ölü
Mali'de çatışma: 17 ölü
Önce haber, sonra aşı
Önce haber, sonra aşı
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"

Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine terör saldırısı

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.

Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine terör saldırısı

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:15
0 Okunma
Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine terör saldırısı

Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine bağlı ekip, N.K'nin kullandığı kamyonet ve M.P. yönetimindeki iş makinesi taşıyan çekici ile su hattını tamir için Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası'na hareket etti.

Ekibin yayladaki ilerleyişi sırasında teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesiyle çekicinin önünde giden kamyonet hasar gördü.

Patlamanın ardından kamyonetten inen M.G. ile çekici sürücüsü M.P'ye teröristlerce ateş açıldı.

Saldırı sonrası kaçan M.G. ve M.P, bölgedeki askerler ve güvenlik korucularının yardımıyla kurtarıldı.

Güvenlik güçleri, olay yerinde kalan kamyonet sürücüsü N.K'nin alınması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ığdırAğrı Dağıİl Özel İdaresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de 'Şehit emanetleri' sergisi
Kayseri'de 'Şehit emanetleri' sergisi
Aranan PKK/PYD'li terörist Gaziantep'te yakalandı
Aranan PKK/PYD'li terörist Gaziantep'te yakalandı
Yavru köpek Kuzey iyileşiyor
Yavru köpek Kuzey iyileşiyor
Frigya Vadileri 'youtuber ve blogger'larla tanıtılıyor
Frigya Vadileri 'youtuber ve blogger'larla tanıtılıyor
TBMM Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu
TBMM Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu
Ankara-İstanbul YHT hattı tren trafiğine kapatıldı
Ankara-İstanbul YHT hattı tren trafiğine kapatıldı
Boğaz trafiği 'arızalı gemi' nedeniyle bir süre kapandı
Boğaz trafiği 'arızalı gemi' nedeniyle bir süre kapandı
'Dili bir ayete dahi dönmeyenler, gençleri yanlış din algısına çekiyor'
'Dili bir ayete dahi dönmeyenler, gençleri yanlış din algısına çekiyor'
SİHA'lara yeni yerli mühimmat
SİHA'lara yeni yerli mühimmat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ