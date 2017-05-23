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İftar sofrasına en erken Hakkarililer, en geç Edirneliler oturacak

Ramazanda iftar vaktine göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak.

İftar sofrasına en erken Hakkarililer, en geç Edirneliler oturacak

Ramazanda iftar vaktine göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak.

23 Mayıs 2017 Salı 11:47
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İftar sofrasına en erken Hakkarililer, en geç Edirneliler oturacak

EDİRNE

Ramazanda iftar vaktine göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak.

Astronomik hesaplarla belirlenen imsak ve iftar vakitlerine göre, ülkede iftar sofrasına en geç Edirne'de yaşayanlar oturacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, ramazanın ilk günü Hakkari'de imsak saat 02.58'te, iftar ise 19.25'te gerçekleşecek. Edirne'de ise saat 03.41'de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.45'te açılacak.

Hakkari ile Edirne arasındaki oruç açma süresi farkı 80 dakika olacak. Bir anlamda Hakkari'deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne'de yaşayanlar iftar sofrasına oturacak.

Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek. 

Ramazanın ilk günü yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, ramazanın ilk günü yurdun büyük bölümünde yağış öngörülüyor.

Trakya, Ege, Akdeniz'in batı bölümü, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık; Ankara ve İstanbul'da 20, Edirne ve Antalya'da 24, İzmir'de 25 derece ölçülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yer yer sağanak beklenirken, bazı illerde termometreler 30 derece ve üzerini gösterecek.

Ramazanın ilk günü hava sıcaklığının Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır'da 30, Batman'da 32 derece olması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Iftar SofrasıHakkariEdirne
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