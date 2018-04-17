İETT'nin sürücüsüz elektrikli aracı görücüye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi"nde İETT'nin geliştirdiği sürücüsüz elektrikli aracın tanıtımı yapıldı.

Yenikapı'daki Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla sürücüsüz aracın hizmete sunulma kurdelesi kesildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Özlü, Bakanlık olarak bir otomobil çalışması yaptıklarını, bunun elektrikli olacağını ifade ederek, "Bizden önce İETT elektrikli bir nostalji aracı geliştirdiği için kendilerini tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Nostaljik tramvay elektrikli araca dönüştürüldü"

Araç hakkında bilgi veren İBB Başkanı Uysal da İETT Genel Müdürlüğü'nün, geçmişte Beyoğlu'nda nostaljik tramvay olarak kullanılan araçlardan birini elektrikli araç haline dönüştürdüğünü belirtti.

Elektrikli araç çalışması yapılırken Büyükşehir Belediyesi olarak Tesla ile yarışma gibi bir hedeflerinin olmadığını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrik araçlar konusunda önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliğini yapıp önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede, İETT’mizin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın faaliyet gösterdiği bir İstanbul'a kavuşmaktır. Belediye olarak her birimimiz, kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Özlü ve beraberindekiler, araç içerisinde incelemelerde bulundu ve kısa bir tur attı.

Henüz bir adet üretilen ve konsept olarak nostaljik tramvayı andıran minibüs tarzı tekerlekli, elektrikli ve sürücüsüz olma özelliği taşıyan araç, ilk etapta havaalanı ve trafiğe kapalı yerlerde kullanılacak.