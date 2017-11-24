İETT Genel Müdürü görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal'ın, İETT Genel Müdürü Arif Emecen'i görevden aldığı öğrenildi.
Emecen, 2016'da İETT Genel Müdürü olarak atanmıştı.
AA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'ın, İETT Genel Müdürü Emecen'i görevden aldığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'ın, İETT Genel Müdürü Emecen'i görevden aldığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal'ın, İETT Genel Müdürü Arif Emecen'i görevden aldığı öğrenildi.
Emecen, 2016'da İETT Genel Müdürü olarak atanmıştı.
AA