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İETT Genel Müdürü görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'ın, İETT Genel Müdürü Emecen'i görevden aldığı öğrenildi.

İETT Genel Müdürü görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'ın, İETT Genel Müdürü Emecen'i görevden aldığı öğrenildi.

24 Kasım 2017 Cuma 13:20
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İETT Genel Müdürü görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal'ın, İETT Genel Müdürü Arif Emecen'i görevden aldığı öğrenildi.

Emecen, 2016'da İETT Genel Müdürü olarak atanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıİBBMevlüt UysalİETTArif Emecen
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