İETT'den ramazana özel otobüs hatları

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün ramazan hattı uygulaması bu yıl da devam edecek.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının gelmesiyle İETT, İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla ramazana özel hatları yeniden planladı. İstanbulluların ramazan ayında manevi alanlara rahat bir şekilde ulaşması için planlanan ramazan hatları vatandaşların hizmetine sunuldu.

Eyüpsultan- Beyazıt (R3 hattı) ramazan hattının güzergahı bu yıl da değişmedi. Güzergah, Eyüp Sultan, Düğmeciler, Nişanca, Eyüp Bulvarı, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı Surdışı, Edirnekapı, Acıçeşme, Karagümrük, Atikali, Yavuzselim, Balipaşa, Hasan Halife Mahallesi, İskenderpaşa, Aksaray, Ordu Caddesi, Laleli ve Beyazıt'tan oluşuyor.

Kutsal mekanlara ziyaret imkanı

Eyüpsultan-Beyazıt hattı sayesinde vatandaşlar tarihi yarımada üzerinde bulunan Ayasofya, Sultanahmet, Beyazıt, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Fatih, Mihrimah Sultan ve Eyüp Sultan gibi camileri ziyaret etme fırsatı bulacak. Ramazan ayına özel Beyazıt-Eyüp Sultan arasında hizmet verecek ramazan hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Eyüpsultan-Beyazıt, ramazan hattına ilaveten bu yıl ramazan ayında Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan-Yenikapı Marmaray Metrobüs İstasyona R5 hattı 17.00 ile 01.45 saatleri arasında ring olarak, R1 Uzunçayır - Maltepe Sahil Parkı hattı ile 18.45 ile 02.55 arasında karşılıklı seferler yapacak. Ayrıca R2 Yenikapı Marmaray-Cevizlibağ hattı 18.30-01.45 arasında, R6 Tepeüstü-Maltepe Sahil hattı ise 18.00-02.40 arasında hizmet verecek.

Ramazan ayında yolcuların yararlanması için başka ek seferler de konuldu.