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İETT'den 15 Temmuz etkinlikleri için düzenleme

İETT, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak etkinlik için bazı hatlarda düzenleme yaptı.

İETT'den 15 Temmuz etkinlikleri için düzenleme

İETT, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak etkinlik için bazı hatlarda düzenleme yaptı.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:56
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İETT'den 15 Temmuz etkinlikleri için düzenleme

İETT15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak etkinlik için bazı hatlarda düzenleme yaptı.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa geçişler, yarın saat 12.00'den itibaren geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar-Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hatları; pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü'ne gelerek E5 karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak.

Açıklamada, ring sefer yapılacak güzergahlar şöyle sıralandı:

"Üsküdar Marmaray - Fıstıkağacı - Bağlarbaşı - Capitol ring seferler, Üsküdar - Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler, Ayrılıkçeşme Marmaray - Karacaahmet - Zeynep Kamil - Capitol ring seferler, Uzunçayır - E5 - Altunizade ring seferler, Libadiye Alvarlızade Camisi kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler."

Kentte 15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar ise şöyle:

"130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar, 15ÇK Güzeltepe - Kısıklı - Kadıköy, 15F Beykoz - Kadıköy, KM11 Aydınlı TOKİ - Ahmet Yesevi - Kartal Metro - Cevizli, KM29 Yenişehir - Marmara Üniversitesi Hastanesi - Kartal Metro, 25G Sarıyer - Taksim, 40 Rumeli Feneri - Garipçe -Taksim, 336E Sultançiftliği - Eminönü, 28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş, 37YT Alibeyköy - Beyazıt, 87 Topkapı - Edirnekapı - Taksim, 65G Kağıthane - Gültepe - Şişli, 142 Boğazköy - Avcılar Metrobüs."

AA

Anahtar Kelimeler:
İETT15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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