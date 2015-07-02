İDO'dan Ramazan Bayramı'na özel tarife

İSTANBUL - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Ramazan Bayramı'nı kapsayan 16-19 Temmuz'da "özel bayram tarifesi" uygulayacak.



İDO açıklamasına göre, bayram tatili boyunca oluşacak yoğunluğa karşı, yolcuların mağduriyet yaşamaması için hızlı feribot ve deniz otobüsü dış hatlarında 544 sefer hizmete sunulacak.



Hızlı feribot hatlarında 331, deniz otobüsü dış hatlarında 213, deniz otobüsü iç hatlarında 232 ve araba vapuru hatlarında 2 bin 97 olmak üzere toplam 2 bin 873 sefer gerçekleştirilecek.



İDO, 4 gün boyunca tüm seferlerde 2,6 milyon yolcu ve yaklaşık 200 bin araç taşıma kapasitesine ulaşacak.



Ramazan Bayramı dolayısıyla tarifeli seferler yanında ek seferler de koyan İDO, Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot hattında 6, Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot hattında 3, Yenikapı-Yalova Hızlı Feribot hattında 8 ve Pendik-Yalova Hızlı Feribot hattında 10 olmak üzere, 27 ek sefer devreye aldı.



Yoğunlukla birlikte ek seferler artacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Yenikapı-Yalova hattında 2 saat, Pendik-Yalova hattında 1 saat aralıkla 24 saat hizmet verilecek.



İDO, 17-18-19 Temmuz'da deniz otobüsü iç hatlarda hafta sonu ve tatil günleri tarifesi, Sirkeci-Harem araba vapuru hattında da pazar tarifesi uygulayacak.



