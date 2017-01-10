İstanbul Deniz Otobüsleri

AŞ (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı

sefer

lerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri ile 07.00 Yenikapı-Bandırma, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.30 Yenikapı-Bursa, 07.30 Bursa-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 08.00 Pendik-Yalova, 08.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemedi.

Bugün ayrıca saat 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri ile 09.00 Pendik-Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 09.45 Yalova-Yenikapı, 09.45 Yenikapı-Yalova, 10.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 11.45 Yalova-Yenikapı, 11.45 Yenikapı-Yalova, 12.00 Yalova-Pendik, 12.00 Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri de yapılamayacak.

BUDO bazı seferlerini iptal etti

Öte yandan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00'de başlaması gereken deniz otobüsü seferi de aynı gerekçeyle yapılamadı.

AA