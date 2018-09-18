'İdlib’in statüsünde değişiklik olmayacak'

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soçi mutabakatına göre İdlib’in sınırları korunacak. Statüsünde değişiklik olmayacak. Herkes yerinde kalacak." dedi.

Çavuşoğlu, Soçi mutabakatı hakkında, "Saldırı olmaması ve rejimin İdlib’e girmemesi için Rusya tedbir alacak." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "15-20 km derinliğinde alan ağır silahlardan arındırılacak. Siviller kalacak. Sadece terörist gruplar çıkartılacak." şeklinde konuştu.

"Halk, ılımlı muhalefet yerinde kalıyor"

Bakan Çavuşoğlu, silahsızlandırılmış alan hakkında, "Bölge radikallerden temizlenecek. Halk, ılımlı muhalefet yerinde kalıyor. Ateşkes sağlanıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 15 Ekim itibarıyla ağır silahların silahtan arındırılmış bölgeden çekileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu Suriye hakkında şu bilgiyi paylaştı:

"Bu yıl sonuna kadar ticaret için önemli olan (Suriye'deki) M4 ve M5 otoyolları trafiğe açılacak"