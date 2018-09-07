Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Rus savaş uçaklarının çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurması Diyarbakır ve Bingöl'de protesto edildi.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde bir araya gelen Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu üyesi bir grup, ellerinde "Diyarbakır'dan İdlib'e bin selam" yazılı pankartlar taşıdı.

Platform adına açıklama yapan Özgür- Der Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan, Suriye'de bütün dünyanın gözü önünde binlerce insanın katledildiğini, milyonlarca insanın da ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

"Sivil ve masum insanların katledilmesine kör, sağır ve dilsiz kalan bölgesel ve küresel güçlerin vicdansız ve umursamaz tavrı Suriye'deki trajediyi bugün daha da ileriye taşıyor. Bu umursamaz tavırdan güç alan şer güçleri yeni katliamlar peşinde." diyen Nazlıcan, Türkiye'nin Suriye'deki mazlumların yanında olduğunu aktardı.

Nazlıcan, "Türkiye'nin düne kadar izlemiş olduğu olumlu politikalar vicdan sahibi herkes tarafından görüldü ve desteklendi. Türkiye'nin bu tavrı devam ettiği müddetçe bizler tarafından desteklenmeye devam edecektir. Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşanan katliamların İdlib'de de yaşanmaması için bütün Müslümanlar dayanışma sergilemeli ve zalimlere karşı sesini yükseltmelidir." dedi.

Bingöl

Özgür-Der Bingöl Şubesi öncülüğünde Genç Caddesi'ndeki Saat Kulesi önünde bir araya gelen grup, İdlib'e hava saldırısına tepki gösterdi.

Özgür-Der Bingöl Şube Başkanı Yusuf Boğatekin, yaptığı açıklamada, Suriye'de dikkatlerin İdlib üzerinde yoğunlaştığını belirterek, "Bugün İdlib'in düşmesi durumunda kaybeden yalnızca İdlib halkı değil, tüm insanlık olacaktır. Dolayısıyla Halep yarası daha kabuk bağlamamış iken üzerine gelen İdlib sancısı karşısında duyarlı olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması edilen duaların ardından sona erdi.