"İdlib'den getirilen cesetlerde kimyasal tespit edildi"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İdlib'den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde Adana'da otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi." dedi.
AA
Adalet Bakanı Bozdağ, "İdlib'den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde Adana'da otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi." dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İdlib'den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde Adana'da otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi." dedi.
AA