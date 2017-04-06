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"İdlib'den getirilen cesetlerde kimyasal tespit edildi"

Adalet Bakanı Bozdağ, "İdlib'den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde Adana'da otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi." dedi.

"İdlib'den getirilen cesetlerde kimyasal tespit edildi"

Adalet Bakanı Bozdağ, "İdlib'den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde Adana'da otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi." dedi.

06 Nisan 2017 Perşembe 11:09
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"İdlib'den getirilen cesetlerde kimyasal tespit edildi"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İdlib'den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde Adana'da otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
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