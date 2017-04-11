Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir." dedi.
AA
Sağlık Bakanı Akdağ, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir." dedi.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir." dedi.
AA