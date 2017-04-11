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"İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir"

Sağlık Bakanı Akdağ, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir." dedi.

"İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir"

Sağlık Bakanı Akdağ, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir." dedi.

11 Nisan 2017 Salı 16:14
37 Okunma
"İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Recep AkdağSuriyeEsed Rejimi
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