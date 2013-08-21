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İddialar derhal araştırılmalı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin iddiaların derhal araştırılması ve bulgularının ortaya konulması gerektiğini belirtti.

İddialar derhal araştırılmalı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin iddiaların derhal araştırılması ve bulgularının ortaya konulması gerektiğini belirtti.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 16:43
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İddialar derhal araştırılmalı

ANKARA 

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin iddiaların derhal açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, "İddialar doğruysa uluslararası camianın insanlığa karşı suç teşkil eden bu kabul edilemez vahşet karşısında gereken duruşu sergilemesi ve tepkiyi göstermesi  kaçınılmazdır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’de Şam’ın Doğu Guta ve Batı Guta bölgelerinde dün gece rejim güçlerince kimyasal silah kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırılar sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dair haberler büyük bir endişeyle izlenmektedir" denildi.

İddiaların derhal açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarının doğruluğunu araştırmak üzere oluşturulan ve halen bu ülkede çalışmalarını sürdüren BM Araştırma Misyonu da söz konusu iddiaları araştırmalı ve bulgularını ortaya koymalıdır. Şayet iddialar doğruysa uluslararası camianın insanlığa karşı suç teşkil eden bu kabul edilemez vahşet karşısında gereken duruşu sergilemesi ve tepkiyi göstermesi kaçınılmazdır" ifadesi yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 16:44
Anahtar Kelimeler:
SuriyeKimyasal SilahDışişleri Bakanlığı
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