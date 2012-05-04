İcra ihalelerinde usulsüzlük

KONYA - Konya merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, icra ihalelerini usulsüz bir şekilde aldıkları iddia edilen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 42 kişi adliyeye sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 kişinin ardından operasyon kapsamında aranan 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 42 zanlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlıların icralık araçları eski gibi gösterip ihalelere sadece kendilerinin girdikleri ileri sürüldü.

Bir grubun icralık konulardaki ihalelerde baskı oluşturarak ihaleye kendi adamları dışında başkalarının girmesini engellediği, bu şekilde araç, konut ve iş yeri alarak haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşan polis, 4 gün önce gerçekleştirdiği operasyonda 40 kişiyi gözaltına almıştı.