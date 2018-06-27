İçişleri Bakanlığından Erzurum ve Ankara'daki kayıp olaylarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığınca, Erzurum'da kaybolan ve kendisinden 18 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki S.Ç'nin bulunduğu, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolması olayının ise aydınlatıldığı bildirildi.
AA
İçişleri Bakanlığınca, Erzurum'da kaybolan 17 yaşındaki S.Ç'nin bulunduğu, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolması olayının ise aydınlatıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Erzurum'da kaybolan ve kendisinden 18 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki S.Ç'nin bulunduğu, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolması olayının ise aydınlatıldığı bildirildi.
AA