Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
105176
ALTIN
139.754
DOLAR
3.5315
STERLIN
4.6378
EURO
4.0468
NATO'dan 15 Temmuz mesajı
NATO'dan 15 Temmuz mesajı
The Madcap'tan "The Madcap Rising" geldi
The Madcap'tan "The Madcap Rising"...
Arda Barcelona'da mutlu
Arda Barcelona'da mutlu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...

İçişleri Bakanı Soylu: Tarih kitapları milletin duruşunu yazacak

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği duruşun tarih kitaplarını yeni baştan yazdıracak şekilde olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu: Tarih kitapları milletin duruşunu yazacak

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği duruşun tarih kitaplarını yeni baştan yazdıracak şekilde olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:01
51 Okunma
İçişleri Bakanı Soylu: Tarih kitapları milletin duruşunu yazacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sıradan bir yaz akşamıydı. Ama asla sıradan kalamayacaktı." ifadesini kullandı.

Milletin istiklaline ve mevcudiyetine yönelik saldırıların en alçakça olanına 15 Temmuz gecesi maruz kalındığını vurgulayan Soylu, milletin cesareti, birlik ve beraberliği sayesinde darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Soylu, yaklaşık 40 yıldır devletin içerisinde yer almaya çalışan karanlık bir yapının, sınırların dışındaki destekçileri ve ortaklarıyla iş birliği içerisinde hareket ettiğini aktararak, Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine, mazlumların sesi olmasına daha fazla tahammül gösteremeyenlerin o gece harekete geçtiğine dikkati çekti.

Hastalıklı zihniyete sahip ellerin millete silah doğrultmaktan çekinmediğini, devlete ateş açtığını ve millete ihanet ettiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi, öncelikli hedeflerden anlaşılmaktadır ki, hedef sadece millettir ve onun iradesidir. Milli iradeyi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, yine halkın oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanı'nın makamı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, suikast timi gönderilmek suretiyle bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisi ve nihayetinde buraları korumak için görev yapmakta olan emniyet binalarının hedef alınmasının yanı sıra, iradesine bizzat sahip çıkmak için meydanlara inen vatandaşımızın üzerine ateş açılması, mücadelenin kimler arasında geçtiğinin en açık göstergesidir."

"Tarih kitapları milletin duruşunu yazacak"

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz'da, milletin gösterdiği duruşun tarih kitaplarını yeni baştan yazdıracak şekilde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Meselenin beka meselesi olduğunu idrak edip ne yapması gerektiğini doğru tarif edebilen, mukavemet ve şefkati aynı anda gösterebilen, elindeki bayraktan ve göğsündeki imandan başka bir silahı olmadan tanka, savaş uçağına, helikoptere kafa tutan, tek parolası şehadet olan, korkmayan, sinmeyen bu müstesna millet, liderinin çağrısına uymuş ve üzerinde kurgulanmak istenen bütün oyunları bir anda bozmuştur.

FETÖ ve onun ortaklarının elde edebildikleri tek şey, aziz milletimizin tokadını yemiş ve mağlubiyeti tatmış, geçmişteki yüzlerce güruhtan sadece bir tanesi olarak tarihte geçmiş olmaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etkinlik alanları üzerinde uçuş yasağı
Etkinlik alanları üzerinde uçuş yasağı
Sendikaların '15 Temmuz' mesajları
Sendikaların '15 Temmuz' mesajları
'FETÖ elebaşı büyük bir şer ittifakı organize etmiştir'
'FETÖ elebaşı büyük bir şer ittifakı organize etmiştir'
Darbe girişimi sırasında köprüde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler
Darbe girişimi sırasında köprüde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler
FETÖ şüphelisi annesinin evinde yakalandı
FETÖ şüphelisi annesinin evinde yakalandı
FETÖ’nün yurtdışına kaçan firarileri​
FETÖ’nün yurtdışına kaçan firarileri​

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ