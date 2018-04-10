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İçişleri Bakanı Soylu: Polisimiz milletin imdadına koşmaya devam edecek

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımız ne zaman 'İmdat, Polis' diye haykırsa, bu teşkilatın bütün mensupları canını ortaya koyup bu milletin her ferdinin imdadına koşmaya devam edecektir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Polisimiz milletin imdadına koşmaya devam edecek

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımız ne zaman 'İmdat, Polis' diye haykırsa, bu teşkilatın bütün mensupları canını ortaya koyup bu milletin her ferdinin imdadına koşmaya devam edecektir." dedi.

10 Nisan 2018 Salı 10:24
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İçişleri Bakanı Soylu: Polisimiz milletin imdadına koşmaya devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Polis Teşkilatı'nın 173. Kuruluş Yıl Dönümü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tıpkı bir çocuğun zorda kaldığında önce "anne" demesi gibi, "İmdat, polis" ifadesinin de vatandaşın canı, malı tehlikedeyken diline gelen ilk kelimeler olduğunu vurgulayan Soylu, bunun 173 yıldır böyle olduğunu belirtti.

Polis Nizamnamesi'nin ilk kez yayınlanıp yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar asla azalmayan, bilakis artan sorumluluğunun bütün gereklerini, değişmeyen bir fedakarlık hissiyle bugüne kadar yerine getirmiş olan bu güzide kurumun, gelecekte de aynı çizgide yürümeye devam edeceğine işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Mutluluk ve refah anlamında dünyanın beklentilerinin çok yüksek olduğu 21.yüzyıl, maalesef beklentilerimizi karşılayamadı. İnsan odaklı bir dünya hayaliyle başladığımız iki binli yıllar, bizi terör, şiddet, uyuşturucu, siber suçlar, insan ticareti gibi yeniliklerle karşıladı. Ve yine çığlığımız aynıydı, 'İmdat, Polis.' Türk Polis Teşkilatı, bütün bu gelişmeler karşısında teknoloji ve personel kapasitesini her geçen gün arttırmak suretiyle vatandaşımızın can ve mal emniyeti noktasındaki beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır. Personel noktasında bekçi alımlarından siber suçlar personeli alımına, Özel Harekattan asayiş personeline kadar, teknik kapasite noktasında ise insansız hava araçlarından yerli ve milli yazılımlarla kurgulanmış dijital alt yapıya, Kent Yönetimi Bilgi Sistemlerinden, Uyuşturucu Veri Tabanının kurulmasına kadar bu yeni yüzyılın gerektirdiği bütün suç türleriyle bu çağın argümanlarıyla mücadele etmektedir."

"Cibali Karakolu'ndaki samimiyet..."

Bakan Soylu, bütün bunların yanında Türk polisinin, milletle kurduğu gönül bağının kodlarını yine kendi milli ve manevi değerlerinden, iki asıra yaklaşan tecrübesinden, hatta deyim yerindeyse "Cibali Karakolu"ndaki samimiyet ve insanlıktan aldığını bildirdi. Soylu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımız ne zaman 'İmdat, Polis' diye haykırsa, bu teşkilatın bütün mensupları, canını ortaya koyup bu milletin her ferdinin imdadına koşmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü"nü tebrik eden Soylu, kurulduğu günden bugüne görevi başında şehit düşmüş, gazi olmuş, yıllarca çalıştıktan sonra emekli olmuş bütün polisleri rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Soylu, halen bu yıldızı gururla taşıyan bütün mesai arkadaşlarına sevgi ve saygılarını sundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluTürk Polis Teşkilatı
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