İç güvenlik misafirhaneleri kurulacak

ANKARA - Ordu Evleri, Askeri Gazinolar Ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, iç güvenlik ve iç güvenliği destekleyen bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin toplu olarak güvenli bir ortamda ikametinin sağlanması amacıyla sosyal tesis statüsünde iç güvenlik misafirhaneleri kurulabilecek.

Misafirhanelerden tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde faydalanabilecek.

Orduevi, askeri gazino ve sosyal tesislerden yararlanmak için her seviyedeki muvazzaf personelin brüt maaşından kesilen binde bir oranındaki üye aidatı, Genelkurmay Başkanlığı'nın açtırdığı banka hesabına yatırılacak.

