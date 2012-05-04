Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İç güvenlik misafirhaneleri kurulacak

İç güvenliği destekleyen bölgelerde, askerlerin toplu olarak güvenli bir ortamda ikametinin sağlanması amacıyla misafirhaneler kurulacak.

İç güvenlik misafirhaneleri kurulacak

İç güvenliği destekleyen bölgelerde, askerlerin toplu olarak güvenli bir ortamda ikametinin sağlanması amacıyla misafirhaneler kurulacak.

04 Mayıs 2012 Cuma 11:34
7499 Okunma
İç güvenlik misafirhaneleri kurulacak
ANKARA - Ordu Evleri, Askeri Gazinolar Ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
Buna göre, iç güvenlik ve iç güvenliği destekleyen bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin toplu olarak güvenli bir ortamda ikametinin sağlanması amacıyla sosyal tesis statüsünde iç güvenlik misafirhaneleri kurulabilecek. 
Misafirhanelerden tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde faydalanabilecek. 
Orduevi, askeri gazino ve sosyal tesislerden yararlanmak için her seviyedeki muvazzaf personelin brüt maaşından kesilen binde bir oranındaki üye aidatı, Genelkurmay Başkanlığı'nın açtırdığı banka hesabına yatırılacak.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 03:35
Anahtar Kelimeler:
İç Güvenlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ