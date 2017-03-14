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İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

Sıcaklıkların düşmesi ve orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisiyle Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri'ye kar yağdı.

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

Sıcaklıkların düşmesi ve orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisiyle Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri'ye kar yağdı.

14 Mart 2017 Salı 14:17
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İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

Kırşehir'de kentin yüksek kesimleriyle Boztepe, Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Boztepe yolu üzerindeki Kervansaray Dağları'nda araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Mahsur kalanlara polis ve jandarma ekipleri yardımcı oldu. Trafik ekipleri, Ankara-Kayseri Karayolu'nda devriye görevi yaparak sıkıntı yaşayan sürücülere yardım etti. İl genelinde aralıklarla dolu yağışı da görüldü.

Kırşehir Meteoroloji Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, AA muhabirine, Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisiyle Kırşehir'de sıcaklığın sıfırın altına düştüğünü söyledi.

Karla karışık yağmur beklerken yüksek kesimler ve bazı ilçelere kar yağdığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Kentin yüksek kesimleri ile Çiçekdağı, Boztepe ve Akçakent ilçelerine mart ayında kar yağdı. Yağışlar cumartesi gününe kadar devam edecek. Yarın ve perşembe günü hafif yağış olacak. Cuma ve cumartesi karla karışık yağmur bekliyoruz, ancak ciddi bir kar yağışı beklemiyoruz. Gece sıcaklık da 1-2 derece olacağı için don olayı ve buzlanma beklemiyoruz."

Kırıkkale

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde de sıcaklıkların düşmesiyle sabah saatlerinde kar yağışı meydana geldi. Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar karlı yollarda zorlandı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yaptı.

Nevşehir

Nevşehir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı aralıklarla devam etti. Kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yükseklerde 8 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji İl Müdürü Adem Yalçın, kar ve karla karışık yağmurun hafta boyu etkili olabileceğini belirtti.

Yalçın, "Bölgemizde hafta boyunca aralıklarla kar yağışı olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklık gece sıfırın altına düşse de önemli ısı kaybı olmayacak. Yine de sürücülerimizi, yollarda oluşması muhtemel buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz." dedi.

Yozgat

Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

Kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. E-88 Karayolu şehir geçişinde bir tır kayarak devrildi. Şehir merkezinde de 3 ayrı hasarlı trafik kazası meydana geldi. 

Kayseri

Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Aralıklarla devam eden kar yağışı, vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda karla mücadele için başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kırşehirİç Anadoluda Kar YağışıBoztepeYağışlı Hava
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