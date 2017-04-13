Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91031
ALTIN
150.823
DOLAR
3.6429
STERLIN
4.5763
EURO
3.8787
'Korku Meddah'lığı yapıyor
'Korku Meddah'lığı yapıyor
Nisan ayında kayak keyfi
Nisan ayında kayak keyfi
Obradovic, Avrupa Ligi Danışma Kurulu üyeliğine seçildi
Obradovic, Avrupa Ligi Danışma Kurulu...
Güzel Helen opereti ilk defa Türkiye'de
Güzel Helen opereti ilk defa...
'Yasağa rağmen kapalı alanlarda nargile ve sigara içiliyor'
'Yasağa rağmen kapalı alanlarda nargile...

İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi devam ediyor

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi devam ediyor

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

13 Nisan 2017 Perşembe 10:39
19 Okunma
İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi devam ediyor

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının dün yapılan ameliyatında kanama alanının temizlendiği kaydedildi.

Bu sabah yapılan son tetkiklere göre yeni bir kanamanın olmadığı belirtilerek, tıbbi tedaviye rağmen Erkal'ın beyin ödeminin arttığı ve hayati tehlikenin devam ettiği bilgisi verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beyin Kanamasıİbrahim ErkalHayati TehlikesiLiv Hospital
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ üniversitelerde 'asistanlar' ile kadrolaşmış
FETÖ üniversitelerde 'asistanlar' ile kadrolaşmış
İzmir'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 kişi yakalandı
İzmir'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 kişi yakalandı
Bakımevinde simit ikramında bulunarak cezadan kurtuldu
Bakımevinde simit ikramında bulunarak cezadan kurtuldu
'Taksilere kamera takılması kararından vazgeçilmeli'
'Taksilere kamera takılması kararından vazgeçilmeli'
Terör örgütü PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon: 543 gözaltı
Terör örgütü PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon: 543 gözaltı
"Bu anayasa değişikliği MHP'nin eseridir"
"Bu anayasa değişikliği MHP'nin eseridir"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ