Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
'korkuya gerek yok'
'korkuya gerek yok'
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı...
Son 16 turunun ikinci gününde 2 maç oynanacak
Son 16 turunun ikinci gününde...
General Motors'tan Trump yönetimine gümrük vergisi uyarısı
General Motors'tan Trump yönetimine gümrük...

İBB sınavla itfaiye eri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin boş itfaiye eri kadroları için ön başvurularını aldığı itfaiye eri sınavı, 2 Temmuz'da başlayacak.

İBB sınavla itfaiye eri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin boş itfaiye eri kadroları için ön başvurularını aldığı itfaiye eri sınavı, 2 Temmuz'da başlayacak.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:18
0 Okunma
İBB sınavla itfaiye eri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) boş itfaiye eri kadroları için ön başvurularını aldığı itfaiye eri sınavı, 2-26 Temmuz tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

İBB'nin yazılı açıklamasına göre, İstanbul İtfaiyesi'nin personel ihtiyacını karşılamak için açılan sınava, elektronik ortamda 11 bin 377 başvuru yapıldı.

Ön başvurudan sonra evraklarını teslim eden, boy-kilo oranı, sürücü belgesi ve aranan diğer şartları taşıyan bin 25 aday arasından KPSS puan sıralamasına göre 984 aday sınava katılmaya hak kazandı.

Sınava girmeye hak kazanan 984 aday, kendileri için düzenlenen sınav giriş belgesine, "http://basvuru.ibb.gov.tr" adresi üzerinden erişip sınav tarihlerini görebilecek.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan, sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar, hakkını kaybetmiş sayılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, dikkat etmeleri gereken hususlara ise "http://itfaiye.ibb.gov.tr" adresinden ulaşabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiİBBItfaiye Eri Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk mimara uluslararası tasarım ödülü
Türk mimara uluslararası tasarım ödülü
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
Eylül'ün otopsi işlemleri sona erdi
Eylül'ün otopsi işlemleri sona erdi
Avaşin-Basyan bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Avaşin-Basyan bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
'korkuya gerek yok'
'korkuya gerek yok'
Son 16 yılda 6 şehre 33 baraj
Son 16 yılda 6 şehre 33 baraj
'Dilerim kızım Kudüs'ün sesi olur'
'Dilerim kızım Kudüs'ün sesi olur'
Son Müsteşar 'devletin mutfağı'na veda ediyor
Son Müsteşar 'devletin mutfağı'na veda ediyor
"Asla ceza indirimi söz konusu olmayacak"
"Asla ceza indirimi söz konusu olmayacak"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ